Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 e Galaxy Note 20 Ultra: i render ufficiali

Entro un mese Samsung terrà la nuova edizione dell'evento Galaxy Unpacked, nel corso del quale mostrerà al mondo i nuovi dispositivi - naturalmente della serie Samsung Galaxy - che approderanno sul mercato nei mesi successivi. Si tratterà, è praticamente certo, di Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch 3 e Galaxy Note 20 Ultra.

Di rumor se ne sono rincorsi parecchi, negli scorsi giorni, ma oggi 21 luglio 2020 abbiamo qualcosa in più da mostrarvi: i render ufficiali. Ufficiali ma frutto di un leak, quello di Ishan Agarwal, che negli ultimi anni ha avuto quasi sempre ragione con le sue indiscrezioni. Considerate che si tratta pur sempre di render, quindi i prodotti definitivi potranno essere anche molto differenti. Ma in linea di massima, potete farvi un'idea con largo anticipo.

La qualità dei render non è ottimale, ma vale la pena dare loro un'occhiata. Per esempio, il Samsung Galaxy Z Fold 2 sembra davvero notevole in questa immagine.

Il Samsung Galaxy Watch 3 sarà il prossimo smartwatch top di gamma della società:

E da ultimo non poteva mancare il Samsung Galaxy Note 20 Ultra, con tanto di immancabile pennino. L'appuntamento per il Samsung Unpacked è fissato per il prossimo 5 agosto 2020.