Alba: a Wildlife Adventure è il nuovo gioco dagli autori di Monument Valley

ustwo games, lo sviluppatore di Monument Valley, ha presentato Alba: a Wildlife Adventure, un nuovo gioco per sistemi iOS, macOS, tvOS, PC e console. Per adesso è stato rilasciato solo un breve teaser trailer, che in realtà non ci dice moltissimo sul tipo di esperienza che ci aspetta, ma che comunque è abbastanza suggestivo.

Qualche informazione in più la si può trarre dalla pagina Steam, in cui Alba: a Wildlife Adventure viene descritto come "una nuova storia dagli autori di Monument Valley e Assemble with Care. Quando Alba fa visita ai suoi nonni che vivono in un'isola del Mediterraneo, vuole solo passare una pacifica estate ad esplorare le bellezze naturali del posto con la sua amica Ines. Ma quando vede un animale in pericolo, capisce che deve fare qualcosa per aiutarlo!"

ustwo non ha purtroppo specificato su quali console potremo giocare ad Alba: a Wildlife Adventure. Probabilmente su Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, ma chissà che non arrivi anche su PS5 e Xbox Series X. Molto dipenderà da quando sarà lanciato, anche se immaginiamo che un port a posteriori per le console di nuova generazione non sia da escludersi.