Nintendo: la pandemia di COVID-19 potrebbe aver fatto slittare il lancio di alcuni giochi

Nintendo ha diramato un nuovo resoconto sugli effetti della pandemia di COVID-19 sulla sua pianificazione, facendo capire che potrebbero esserci dei ritardi nel lancio dei futuri giochi a causa del rallentamento dello sviluppo.

Sostanzialmente, nel passaggio tra il lavoro in ufficio e quello da casa gli studi di Nintendo sono stati colpiti dagli stessi rallentamenti subiti da tutte le altre software house del mondo. Era inevitabile che andasse così e, nonostante gli sforzi fatti dalla compagnia e dai suoi partner per ridurre i problemi, alcuni effetti nefasti ci sono stati. "Il risultato è che potremmo non essere in grado di lanciare i prodotti o avviare i servizi nei tempi pianificati."

Nintendo non specifica quali giochi siano stati rimandati. Probabilmente la sua recente timidezza nel fare annunci è dipesa anche dal fatto di non avere ben chiare le tempistiche di alcuni lanci. Speriamo che ciò non comporti una riduzione sostanziale dei giochi in uscita nel 2020, anche se è chiaro che la priorità sia la salute degli impiegati e dei clienti.