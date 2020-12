Call of Duty Black Ops Cold War: Treyarch ascolta i fan e aumenta gli XP

Tramite l'ultima patch rilasciata per Call of Duty Black Ops Cold War, Treyach ha aumentato la quantità di XP delle armi che è possibile guadagnare in un match Multiplayer e Zombie. La modifica è arrivata in seguito alle lamentele dei fan, che hanno segnalato una progressione troppo lenta.

Tramite la patch note ufficiale rilasciata da Treyarch, possiamo leggere che "Dopo l'ultimo weekend dedicato all'evento XP doppi e XP armi doppi, abbiamo fatto alcune migliorie alla quantità globale di XP armi ottenuti nel gioco. A partire da oggi, sarete in grado di far salire di livello le armi e sbloccare accessori più rapidamente rispetto alle precedenti impostazioni, sia in Multigiocatore che in Zombie."

La pagina ufficiale di Call of Duty Black Ops Cold War spiega inoltre che c'era un problema con la modalità Zombies che "causava un guadagno di XP armi minore di quanto previsto nei match solo e nei round avanzati". Per rimediare al problema, Treyarch ha pianificato qualche "evento doppi XP armi" per dicembre.

Inoltre, come vi avevamo segnalato, i giocatori avevano scoperto come vincere facilmente in Nuketown, uscendo dalla mappa tramite un glitch: Treyarch conferma di aver risolto il problema.