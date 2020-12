PS5 con Travis Scott: una console speciale e forse anche un gioco in arrivo

La collaborazione tra Sony e Travis Scott per PS5 sembra destinata ad avere ulteriori sviluppi nel prossimo futuro, con una possibile console in edizione speciale griffata dall'artista e forse anche un gioco dedicato, in base a quanto emerso da alcune fonti.

Abbiamo visto in precedenza il nuovo spot con Travis Scott che mischiava moda e console in maniera peculiare e quello sembra essere una sorta di assaggio di ciò che potrebbe arrivare in seguito, ma questa acquisizione "in esclusiva" dei rapporti con Scott è destinata a portare anche ad altri frutti.

La rivista XXL riporta infatti alcune indiscrezioni sulla partnership tra PS5 e Travis Scott, di cui a quanto pare arriveranno ulteriori informazioni "nelle prossime due settimane", come riferito dalla rivista. Tra queste novità potrebbe esserci la creazione di una console speciale dedicata e forse addirittura un gioco.

La partnership potrebbe dunque portare "a una console in co-branding e forse anche a un nuovo gioco progettato da Scott", sembra che abbia riferito una fonte non meglio identificata a XXL, a quanto pare a conoscenza dei progetti in corso presso Sony e Travis Scott.

Restiamo dunque in attesa di capire cosa possa portare, dal punto di vista videoludico, questa particolare partnership tra entità piuttosto diverse tra loro.