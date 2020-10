PS5: Sony ha acquisito Travis Scott in esclusiva

Sony ha effettuato un'acquisizione alquanto inaspettata in vista del lancio di PS5, trattandosi nientemeno che di Travis Scott, ovvero il celebre rapper e produttore che entra a far parte di PlayStation come Creative Partner strategico per PlayStation.

In quella che potrebbe essere una risposta all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, Sony PlayStation ha deciso di acquisire Scott e arruolarlo nel proprio team creativo, anche se non sappiamo bene cosa aspettarci da questa inedita collaborazione.

Un primo assaggio in effetti l'abbiamo già avuto: lo strano spot pubblicitario di PS5 con Travis Scott ha già raggiunto un'enorme visibilità a poche ore dalla pubblicazione e lo stile particolare di Scott e dell'etichetta Jack Cactus emerge con una notevole forza nel video, alquanto distante dagli standard classici delle pubblicità sulle console.

"È ufficiale: Travis Scott si è unito alla famiglia PlayStation come partner creativo strategico", si legge nel tweet ufficiale di Sony, che riporta all'interno anche il suddetto video promozionale sugli effetti dell'accensione di PS5 sullo stesso Scott.

Secondo quanto riferito da Eric Lempel, senior vice president di PlayStation Worldwide Marketing, l'obiettivo della collaborazione è mantenere le attività e le idee "più aperte possibili", lasciando spazio a "idee interessanti e creative" che possano emergere anche per quanto riguarda la campagna promozionale di PS5.

Considerando l'importanza che stanno ricoprendo i vari social media nel battage pubblicitario di avvicinamento al lancio di PS5, possiamo probabilmente aspettarci altri materiali particolarmente improntati su questi linguaggi nel prossimo periodo, con Scott nel team creativo.

Inoltre, la collaborazione va anche nell'altro senso, con Jack Cactus che proporrà diversi prodotti griffati PlayStation. Insomma, quella prima foto che mostrava il controller DualSense su Instagram in possesso di Travis Scott stava anticipando diverse novità in arrivo per Sony.