PS5, Travis Scott ne ha già una e mostra il controller DualSense su Instagram

Dopo la foto di Zlatan Ibrahimovic con una costosissima RTX 3090, ecco dunque un altro testimonial d'eccezione per questo gaming d'elite, fatto di scorte limitate e preorder che vanno esauriti in pochi minuti.

Il messaggio che i produttori fanno passare in questo modo non è in effetti gradevolissimo nei confronti dei videogiocatori "normali", che magari al day one rimarranno a bocca asciutta e che in ogni caso dovranno pagarsi la nuova console di tasca propria.

Reduce dal clamoroso successo del suo concerto-evento su Fortnite, Travis Scott può tuttavia fara a meno di pensare a questi risvolti e rilassarsi in compagnia di PlayStation 5, magari già con uno dei titoli di lancio della console.

Per tutti gli altri, l'appuntamento è fissato al 19 novembre con due possibili opzioni, scorte permettendo: la PS5 standard da 499,99 euro o la Digital Edition senza lettore disco da 399,99 euro.