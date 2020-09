PS5: svelata la line-up di lancio dei first party, costeranno 79,99€

Sony ha infine svelato la line up di lancio dei titoli first party di PS5 , che comprende Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls, il primo ampiamente annunciato, il secondo una bella sorpresa. Comunque ci saranno anche altri titoli da giocare.

Molti sicuramente storceranno il naso vedendo i prezzi dei giochi. Come preventivato, la next-gen sembra portare un aumento di 10€ per le produzioni maggiori. All'inizio si pensava che solo pochi publisher l'avrebbero adottato, ma il fatto che l'abbia fatto Sony renderà più complicato per gli altri mantenere i prezzi della generazione PS4.

Del resto fa piacere che l'offerta sia più ricca di quanto preventivato. In particolare l'inclusione di Demon's Souls è un'ottima cosa, nonostante esca anche su PC.