Demon's Souls arriverà anche su PC, stando al trailer ufficiale

Demon's Souls potrebbe arrivare anche su PC, stando a quanto riportato proprio dal trailer ufficiale del gioco, pubblicato sul canale YouTube di PlayStation.

L'informazione non era facile da cogliere all'inizio, ma guardando il trailer in versione completa, alla fine compare la solita scritta in piccolo che riporta "Non disponibile su altre console per un tempo limitato, disponibile anche su PC".

A meno che la scritta non sia stata inserita per errore, ma la cosa è poco probabile, sembra dunque che Demon's Souls sarà disponibile al lancio sia su PS5 che su PC. A dire il vero la scritta si potrebbe interpretare anche come esclusiva temporale in senso generale, ovvero il gioco potrebbe arrivare anche su un'altra console, ma questa sembra un'interpretazione alquanto dubbia, considerando il controllo di Sony sulla proprietà intellettuale.

Siamo dunque in attesa di una conferma ufficiale sulla questione, ma sembra alquanto certo che il gioco sia in arrivo su piattaforma Windows.

Resta il dubbio anche sul fatto se Demon's Souls, mostrato nuovamente in trailer all'evento di questa sera su PS5, sia o meno un gioco di lancio di PS5: secondo Geoff Keighley, nel tweet riportato qui sotto, il gioco dovrebbe essere disponibile con l'arrivo della console nei negozi, ovvero il 17 novembre 2020, ma anche su questo attendiamo conferme da parte di Sony.