Devil May Cry 5 Special Edition annunciato per PS5 e Xbox Series X, disponibile al lancio

Devil May Cry 5 Special Edition è stato annunciato su PS5 e Xbox Series X con un trailer di presentazione allo Showcase di Sony, ma arriverà anche sulle console Microsoft in base a quanto emerso in seguito da parte di Capcom.

Si tratta di una versione riveduta e corretta dell'originale, rielaborata per sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi hardware e con alcuni contenuti aggiuntivi.

In base a quanto riferito sul PlayStation blog, dunque non è chiaro se tali caratteristiche siano presenti in questa forma anche su Xbox Series X, Devil May Cry 5 Special Edition contiene tre modalità grafiche: