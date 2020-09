PS5 Showcase, la nostra recensione

Una sorta di piccola conferenza che, a questo punto possiamo dirlo, anticipa di appena 2 mesi l'arrivo di PS5 nei negozi e che ci ha mostrato, perfettamente in linea con lo stile e la sostanza del primo PS5 Showcase di giugno, una corposa selezione di giochi, uno dopo l'altro, lasciando pochissimo spazio a chiacchiere ridondanti e interviste poco interessanti agli sviluppatori di turno. Solo giochi, uno dopo l'altro, con più di qualche sorpresa, per quanto vociferata nei giorni passati.

Archiviato il PS5 Showcase da pochissimi minuti, non possiamo fare a meno di tirare una primissima riga su quello che abbiamo visto nei 45 minuti complessivi dell'evento. Un vero e proprio commento a caldo, una sorta di recensione video dell'attesissima presentazione dove io e Umberto abbiamo passato in rassegna gli annunci, i giochi mostrati , la combinazione cruciale di prezzo e data di PS5 e chiaramente in fondo, il teasing di un sequel scontato, ma non per questo meno importante.

Final Fantasy 16

E così, tra l'apertura dell'evento lasciata in mano a Final Fantasy 16, nuovo capitolo che sembra fregiarsi di un'ambientazione medievale e una gestione dell'azione che potrebbero facilmente compensare un comparto tecnico non propriamente sbalorditivo e il lungo spezzone di gameplay di Spider-Man: Miles Morales che, per l'ennesima volta ha confermato quanto questo DLC standalone un po' spin-off del gioco Insomniac sia il perfetto more of the same che stavamo cercando, c'è stato spazio anche per qualche ritorno sulle scene e un'altra manciata di novità.

Così, a memoria, tra quelli che ci hanno maggiormente colpito, non possiamo infatti fare a meno di citare prima Hogwarts Legacy, il gioco basato sulla licenza di Harry Potter sviluppato da Avalanche e, a quanto pare, ambientato un paio di secoli prima dell'eptalogia libraria, poi il nuovo spezzone di gameplay di Resident Evil Village che sembra far emergere una componente narrativa dal particolare stile artistico, ma soprattutto Demon's Souls, a mio parere in assoluto il gioco più sorprendente e interessante del PS5 Showcase.

Come non citare poi la digressione della PlayStation Plus Collection che dovrebbe arricchire il normale abbonamento a PlayStation Plus con un catalogo di circa una ventina di titoli che hanno caratterizzato la generazione PS4, esclusivi e multipiattaforma, e che saranno scaricabili al lancio dagli acquirenti di PS5. Una sorta di (triste) risposta al Game Pass di Xbox che dovrebbe, se non altro, compensare chi decide di passare alla PS5 Digital Edition pur possedendo una collezione di dischi da cui fatica ad allontanarsi.