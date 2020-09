PS5: le nostre considerazioni su data di lancio e prezzo

Finalmente quei numeri tanto attesi sono arrivati: oggi durante l'evento dedicato, Sony ha svelato che PS5 sarà disponibile in Italia dal 19 novembre 2020 ad un prezzo di 399 euro, per la versione digital, e 499 euro per quella con il disco. Una settimana prima, il 12 novembre 2020, la console arriverà su alcuni mercati come quelli Nord Americani e il Giappone.

Tutto come atteso sul fronte del prezzo. La versione digitale a 399 euro garantisce un ottimo accesso alla next gen: probabilmente richiede uno sforzo extra a Sony in termini di costi sostenuti (e magari perdite) al lancio ma garantisce all'azienda giapponese clienti interamente focalizzati sul proprio store ditale. Senza quindi la necessità di spartirsi gli introiti con i negozianti, fisici e virtuali di tutto il mondo. Difficile dire quale sia quella "da comprare", di sicuro gli utenti hanno una scelta in più e soprattutto l'ingresso alla prossima generazione di hardware resta abbordabile.

La versione con il Blu Ray costa invece 499 euro, come previsto, andandosi ad affiancare a Xbox Series X in termini di richiesta economica. I due hardware al momento ancora non possiamo giudicarli, non avendoci messo le mani sopra; diciamo che ci dovrebbe essere una differenza in quanto a potenza in favore di Series X ma la portata di questo scarto è indefinibile per ora. Per Sony era importante non andare oltre ed è sufficiente, probabilmente, aver pareggiato la richiesta per il modello di punta.

Non si è fatta menzione rispetto alle quantità disponibili: probabilmente la scelta di dividere il lancio in due, con i mercati europei spostati in avanti di una settimana, è dovuta più a necessità logistiche che strettamente produttive. Resta il fatto che in un panorama sempre più globalizzato dovremo aspettare sette giorni in più per mettere le mani su PS5. Non pochi nell'epoca di YouTube e Twitch.