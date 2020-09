PS5: prezzo e data di uscita ufficiali della console next-gen di Sony

Finalmente PS5 ha una data d'uscita e un prezzo ufficiali. Anzi, sarebbe meglio dire dei prezzi, visto che parliamo di due modelli distinti. PS5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020 e costerà 499€ per la versione con disco e 399€ per la versione solo digitale. Negli USA sarà disponibile dal 12 novembre, quindi una settimana prima.

Le informazioni sono state comunicate da Sony nel corso del nuovo evento di presentazione di PS5, dove sono stati forniti gli ultimi dettagli essenziali prima del lancio. Sostanzialmente sono stati confermati moltissimi rumor dei giorni scorsi, che già avevano ampiamente svelato i prezzi ufficializzati questa sera. Ma ricapitoliamo:

PS5, prezzi: