God of War 2 annunciato con un teaser trailer durante lo showcase PS5

Con un brevissimo teaser trailer, Sony ha annunciato durante lo showcase di PS5 di essere al lavoro sull'attesissimo seguito di God of War. Poco si sa di questo gioco, se non che Kratos sarà messo di fronte alla più grande sfida della sua vita, ovvero il Ragnarok, la battaglia finale tra le potenze della luce e dell'ordine e quelle delle tenebre e del caos, in seguito alla quale l'intero mondo verrà distrutto e quindi rigenerato. God of War 2 arriverà nel 2021.

Ci troviamo di fronte al più classico "one more thing". In chiusura dello showcase di PlayStation 5, persino dopo l'annuncio del prezzo e della data di lancio di PS5, Sony ha annunciato ufficialmente (ma in realtà lo si poteva facilmente intuire e Cory Barlog aveva fatto trapelare qualcosa) che il seguito di God of War (da alcuni chiamato God of War 2 - Ragnarok) è in via di sviluppo.

Del gioco ancora non si sa nulla, è stato mostrato solo il marchio, questa volta ghiacciato, di Kratos, ma solo il fatto che il seguito del gioco dell'anno del 2018 sia in lavorazione è un motivo più che valido per acquistare la console di Sony, cosa ne pensate?