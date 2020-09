God of War 2, Cory Barlog cambia immagini social, l'annuncio questa sera?

Cory Barlog, il director di God of War per PS4, ha cambiato le sue immagini social (leggasi Twitter, dove è particolarmente attivo) quasi in concomitanza con il nuovo evento di PS5, dando il via alle speculazioni sul possibile annuncio di God of War 2.

In realtà di indicativo, a parte le tempistiche scelte per il cambio, c'è poco: nella foto profilo di Twitter ha messo un dettaglio di quello che sembra ghiaccio, mentre come header ha scelta un testo latino con delle parti cancellate.

Quindi, God of War 2 ha qualche possibilità di essere annunciato questa sera? Perché no, anche se è difficile attendersi un'uscita a breve, dato che dal lancio del primo sono passati poco più di due anni. Che il gioco sia in sviluppo non è comunque un mistero per nessuno, visto che fu Barlog stesso a parlare del seguito subito dopo l'uscita di God of War. Inoltre è anche una delle esclusive più amate di PS4, quindi le probabilità che la serie sia abbandonata sono vicine allo zero. Non rimane che aspettare. All'evento di PS5 mancano ormai pochissime ore, quindi non c'è nemmeno da essere troppo impazienti.