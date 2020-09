Oculus Quest 2 annunciato con prezzo e data d'uscita

In occasione del Facebook Connect 2020 è stato annunciato con data d'uscita e prezzo il visore VR Oculus Quest 2, autonomo e completamente wireless, ma collegabile anche al PC per sfruttarne la potenza, che succede al prodotto di maggior successo di questo settore di mercato.

Le caratteristiche principali di Oculus Quest 2 sono la maggiore leggerezza rispetto al primo modello, nonché la potenza superiore anche se utilizzato staccato dal PC. Per i prezzi si parla di 349€ per il modello da 64GB e di 449€ per il modello da 256GB. In entrambi i casi si porta a casa il visore insieme a due controller.

I preordini di Oculus Quest 2 iniziano da oggi 16 settembre 2020, mentre la data d'uscita ufficiale è il 13 ottobre 2020. "Oculus Quest 2 sarà acquistabile dal sito oculus.com in 22 paesi. I partner globali di vendita includono Best Buy, Gamestop, Target, e Walmart per gli Stati Uniti; Currys PC World e FNAC Darty in UK e EU; Amazon in tutto il mondo. Quest 2 è il primo prodotto Oculus che sarà disponibile anche nei negozi al dettaglio giapponesi, tra cui Bic Camera, Yamada Denki, Yodobashi Camera e GEO."

Leggiamo nel dettaglio le caratteristiche dell'Oculus Quest 2: