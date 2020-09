Mass Effect Trilogy Remastered per PS4, Xbox One e Nintendo Switch è apparsa in un altro negozio

Il negozio Gaming Replay ha messo a listino la tanto vociferata Mass Effect Trilogy Remastered per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Attualmente la pagina è stata rimossa, ma l'insider Nibel è riuscito a catturare un'immagine che mostra le tre edizioni della raccolta con sopra quello che sembra il suo logo definitivo (diverso da quello della Mass Effect Trilogy per PC, Xbox 360 e PS3).

Il PEGI sulla confezione non è molto preciso, visto che in Europa solo Mass Effect: Andromeda è PEGI 16, mentre gli altri 3 sono PEGI 18. Per i prezzi possiamo vedere che le versioni Xbox One e PS4 dovrebbero costare 59,99€, mentre quella Nintendo Switch 49,99€.

Stando sempre alla pagina del negozio, la Mass Effect Trilogy Remastered dovrebbe uscire nell'ottobre 2020, in data ancora da destinarsi.

Non è la prima volta che si parla di un'edizione rimasterizzata della prima trilogia di Mass Effect, ma stavolta c'è qualcosa di più concreto di una voce di corridoio. Del resto quest'anno moltissime fughe di notizie provenienti da negozi online si sono dimostrate vere, come quella di Far Cry 6 e quella di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.