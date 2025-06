Devil May Cry 6 si farà visto il successo del quinto capitolo? L'attore di Nero chiaramente lo vuole

Come vi abbiamo segnalato recentemente, Capcom ha da poco aggiornato i dati di vendita di Devil May Cry 5 , confermando che il gioco d'azione ha superato le dieci milioni di copie vendute sin dal 2019: è un ottimo risultato per una saga che era ferma da tempo e che non aveva ottenuto grande successo col capitolo precedente. Si può quindi sperare in un seguito ?

Le parole dell'attore di Nero su Devil May Cry 6

Tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, Johnny Yong Bosch ha condiviso una notizia di IGN USA legata ai dati di vendita di Devil May Cry 5 e ha scritto: "È sufficiente per far partire i lavori di DMC 6? Chiedo per un amico".

Si tratta in realtà di una domanda lecita, visto che Capcom negli anni ha portato al successo molte serie, come Resident Evil e Monster Hunter, ottenendo un crescente successo di capitolo in capitolo e proponendo tanti titoli ad alto ritmo. Negli ultimi sei anni però non si è più saputo nulla di DMC e l'unico prodotto pubblicato è stata la Special Edition per PS5 e Xbox Series X | S del quinto capitolo.

Forse parte del "problema" di Capcom è che il director del gioco - Hideaki Itsuno - ha lasciato la compagnia e negli ultimi anni prima dell'addio si è dedicato a Dragon's Dogma 2: c'è forse da capire, internamente, chi si possa occupare di un nuovo Devil May Cry.

Perlomeno nel frattempo è arrivata una serie anime su Netflix ed è già stata rinnovata per una seconda stagione.