Il director di Dragon's Dogma e Devil May Cry passa a Tencent e ora è a capo di LightSpeed Japan Studio

LightSpeed Studios, una subsidiaria di Tencent Games, ha annunciato la fondazione di LightSpeed Japan Studio , un nuovo team di sviluppo con doppia sede a Tokyo e Osaka, in Giappone. Sarà capitanato da un veterano del settore, ovvero Hideaki Itsuno , il director delle serie Devil May Cry, Dragon's Dogma e molti altri giochi Capcom.

Un nuovo capitolo per la carriera di Hideaki Itsuno

Per il momento non sono stati offerti altri dettagli sul primo progetto a cui lavorerà LightSpeed Japan Studio. Il team punta a offrire un ambiente di lavoro flessibile e inclusivo, "promuovere l'innovazione" integrando tecnologie multipiattaforma e multidevice, creare un ambiente in cui "prosperano la creatività e l'eccellenza tecnica". Il team si concentrerà sullo "spingersi oltre i confini" della creazione di nuovi giochi, "esplorando nuove opportunità lato gameplay e narrazione".

Hideaki Itsuno

Hideaki Itsuno aveva annunciato il suo addio a Capcom lo scorso 31 agosto, dopo 30 anni di onorata carriera e costellata di importanti successi. Ad esempio, è stato il director della serie Devil May Cry dal terzo capitolo il poi e dobbiamo a lui la nascita del franchise di Dragon's Dogma. Ora si prepara a un nuovo capitolo della sua vita come boss del nuovo team di Tencent.

"Entrare a far parte di LightSpeed Studios è un nuovo entusiasmante capitolo per me", ha detto Itsuno. "Con la forte capacità di sviluppo e la rete globale di LightSpeed, non vedo l'ora di creare titoli action AAA originali insieme a un team incredibile e di costruire esperienze estetiche e innovative per i giocatori di tutto il mondo. Diamo il benvenuto a tutti i creatori di giochi di talento e appassionati a unirsi alla nostra visione."

Jerry Chen, il presidente di LightSpeed Studios, ha aggiunto "È per noi un grande onore che Hideaki Itsuno si unisca a LightSpeed Studios. La creazione del LightSpeed Japan Studio è un passo significativo nell'espansione di LightSpeed Studios e dimostra il nostro impegno nel portare i migliori giochi possibili ai nostri giocatori."