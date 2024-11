Come gira Baldur's Gate 3 su PS5 Pro? Lo rivela un video confronto

Come gira Baldur's Gate 3 su PS5 Pro? Lo rivela il nuovo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che ha messo una di fianco all'altra le diverse versioni del titolo targato Larian Studios per scoprire, in particolare, quali miglioramenti sono stati apportati su PlayStation 5 Pro.

Se su PS5 base il gioco funzionava a 1440p e 30 fps in modalità qualità e 1080p e 60 fps (upscalati a 1440p tramite FSR) in modalità prestazioni, sulla nuova console Sony si passa rispettivamente a 2160p e 30 fps in modalità qualità e 1440p e 60 fps (upscalati a 2160p tramite PSSR) in modalità prestazioni.

È stato dunque fatto un lavoro di aumento della risoluzione, coadiuvato dall'impiego della PlayStation Spectral Super Resolution, che ha aumentato la qualità visiva dell'esperienza anche grazie ai preset che sono fondamentalmente quelli ultra della versione PC.

Permangono tuttavia alcuni problemi legati al processore, che da PS5 a PS5 Pro non è migliorato. Dunque, all'interno delle aree più complesse, anche sulla nuova console Baldur's Gate 3 accusa cali di frame rate che lo portano sotto i 40 fps in modalità prestazioni.