PS5 Pro è un aggiornamento meno marcato rispetto a PS4 Pro, dice uno sviluppatore

Gergo Horvath, graphics programmer presso Gaijin Entertainment, ha dichiarato in un'intervista che, a suo avviso, PS5 Pro si pone come un aggiornamento meno marcato rispetto a PS4 Pro, ovverosia introduce miglioramenti inferiori nel confronto con il modello base della console Sony.

"Direi che la differenza fra PS5 Pro e PS5 è meno sostanziale se la si paragona a quella che c'era fra PS4 Pro e PS4", ha spiegato Horvath. "Su PS5 Pro non ci sono quasi cambiamenti per quanto concerne le prestazioni della CPU, e sebbene la GPU abbia ricevuto un buon boost, alla fine le differenze sono molto meno significative."

"Ricorderete infatti che PS4 Pro possedeva oltre il doppio della potenza nominale di PS4 per quanto concerne la GPU, in termini di TFLOPS. Detto questo, ai tempi l'obiettivo era quello di ottenere un gaming a 4K, mentre stavolta sembra che il focus principale sia offrire un ray tracing significativamente migliorato. In entrambi i casi lo scopo è stato raggiunto."