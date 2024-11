Moon Knight protagonista di un video di gameplay in Marvel Rivals

IGN ha pubblicato un video di gameplay di Moon Knight in Marvel Rivals, con circa cinque minuti di sequenze in-game in cui è possibile vedere il personaggio in azione e scoprire le sue caratteristiche e peculiarità.

L'emissario di Khonshu può utilizzare un rampino per raggiungere punti rialzati e ricorrere al suo mantello per planare, aggiungendo così un certo grado di verticalità alle proprie manovre.

Moon Knight attacca i suoi avversari grazie alle lame a forma di mezzaluna, che rimbalzano sui bersagli infliggendo danni che non sono circoscritti alla sola area di impatto, ma si tratta solo di uno degli strumenti del suo repertorio.

Per quanto concerne l'abilità Ultimate, il personaggio può evocare la Mano di Khonshu: un devastante attacco ad area in cui si apre una sorta di varco in aria e da lì arriva una pioggia di colpi che finisce per coinvolgere tutti gli avversari presenti nella zona.