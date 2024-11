Marvel Rivals aggiunge Moon Knight ai super-eroi presenti nel suo ampio cast

Marc Spector era originariamente un mercenario, che rimasto in fin di vita viene rianimato dal dio della luna egizio Khonshu che gli dona una seconda vita come Moon Knight.

Protagonista anche di una recente serie TV dedicata, il super-eroe in questione è un personaggio alquanto particolare, che ottiene i suoi poteri derivandoli da un' antica divinità egizia .

Marvel Rivals espande ulteriormente il suo ampio cast di personaggi con l'arrivo di Moon Knight , nuovo personaggio giocabile all'interno del particolare sparatutto in terza persona multiplayer di NetEase Games.

Vediamo Moon Knight in azione

Si tratta di un personaggio affascinante, che si mostra nel trailer riportato qui sotto, dotato delle sue peculiarità in termini di aspetto e abilità di combattimento.

Il "Pugno di Khonshu" si mostra dunque in questo video, con l'arrivo del personaggio previsto al lancio di Marvel Rivals, fissato per il 6 dicembre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

"Evocando gli ankh sacri che lo collegano a Khonshu, Marc Spector scatena i Dardi della Mezzaluna che rimbalzano tra i nemici e una potente Lama della Luna per finirli. È pronto ad abbattere i suoi nemici e non si fermerà finché non rivendicherà la vittoria nel nome del suo maestro", si legge nella descrizione ufficiale.

Il gioco in questione è un action sparatutto in terza persona free-to-play incentrato su varie licenze Marvel, che mette in scena scontri assortiti a squadre tra i super-eroi del vasto universo della casa editrice.