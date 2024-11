SEGA cresce nel primo semestre grazie a DLC, giochi di catalogo e Rovio

Sega ha pubblicato il suo rapporto finanziario per il semestre conclusosi il 30 settembre 2024. Nonostante l'assenza di nuovi grandi successi, l'editore giapponese ha registrato una forte crescita lato videogiochi , grazie a tre fattori fondamentali: DLC, giochi di catalogo e Rovio , che le hanno permesso di generare ricavi per 211,6 miliardi di yen (circa 1,38 miliardi di dollari), in calo del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile d'esercizio è sceso del 18% su base annua, arrivando a 32,8 miliardi di yen (215 milioni di dollari).

DLC e titoli di catalogo

Per quanto riguarda i videogiochi in particolare, che Sega classifica come sottosegmento Consumer, i ricavi hanno raggiunto i 95,6 miliardi di yen (626 milioni di dollari), con un aumento del 22% anno su anno, per un totale di12,39 milioni di copie vendute. Il 61,5% di tutte le vendite di videogiochi nel primo semestre dell'anno fiscale 2025 proviene da paesi al di fuori del Giappone. Le vendite di giochi completi sono cresciute del 18% arrivando a 27,7 miliardi di yen (181,4 milioni di dollari), ma sono state inferiori alle aspettative. I titoli di catalogo hanno coperto quasi l'80% del totale, con i nuovi che hanno venduto circa 1 milione di unità.

Un personaggio della serie Persona

Le serie di maggior successo sono state:

Persona - 1,81 milioni di copie.

Sonic - 1,53 milioni di copie.

Like a Dragon - 1,41 milioni di copie.

Total War - 1,24 milioni di copie.

I giochi free-to-play hanno generato 23,1 miliardi di yen (151,3 milioni di dollari), mentre i ricavi della categoria Altro, che include DLC e Rovio, sono aumentati del 120%, raggiungendo i 448 miliardi di yen (293 milioni di dollari). Rovio è stata acquisita da SEGA lo scorso anno per 700 milioni di dollari e ha prodotto 17 miliardi di yen di ricavi nel periodo indicato.

Nell'ambito della ristrutturazione del suo business europeo, Sega ha ceduto Amplitude Studios, lo sviluppatore di Endless Space.