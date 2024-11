Infinity Nikki ha un trailer del gameplay e una data di uscita confermata, vediamolo più nel dettaglio

Il publisher Infold Games e lo sviluppatore Papergames hanno pubblicato un nuovo overview trailer di Infinity Nikki, che mostra più nel dettaglio il particolare gameplay di questo bizzarro action adventure open world incentrato sul cambio di abiti e di abilità della protagonista, con data di uscita confermata.

Con l'occasione, gli autori hanno anche annunciato che il gioco ha superato i 30 milioni di pre-registrazioni in tutto il mondo, a dimostrazione del successo che il titolo in questione sta riscuotendo già prima del lancio, grazie anche alla popolarità della serie a cui si riferisce, particolarmente noto in Giappone e parte dell'Asia.

In Infinity Nikki, i giocatori hanno il compito di raccogliere le Whimstar e di acquisire abiti speciali che conferiscono alla protagonista, Nikki, abilità uniche, dal fluttuare e planare alla cura degli animali e altro ancora.