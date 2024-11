Dopo 20 anni, Konami ha confermato i sospetti sulla voce di Eva in Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Molti pensavano che fosse la stessa doppiatrice di "La Sirenetta", ma altri avevano messo in dubbio la scoperta, ritenendo che una doppiatrice di Disney non avrebbe mai lavorato a un Metal Gear Solid .

20 anni di dubbi

Sono passati 20 anni da allora e Konami ha finalmente svelato l'arcano: era Jodi Benson a doppiare entrambi i personaggi. Stando a quanto ricostruito da Eurogamer, usava farsi chiamare Suzetta Miñet, uno pseudonimo descritto dalla stessa Benson come un mezzo per proteggere la sua immagine "family-friendly". Era un nome nato da un cane che aveva amato nell'infanzia e che le ha permesso di tenere il lavoro fatto su Metal Gear Solid 3 diviso dall'altro.

Normalmente le compagnie che lavorano all'intrattenimento per bambini tendono a chiedere una certa immagine pubblica ad attori e doppiatori, invitandoli a non eseguire lavori controversi che potrebbero in qualche modo macchiarla. Prima di Metal Gear Solid 3, la Benson aveva già un lunghissimo portfolio di film per bambini e ragazzi, che comprende: Pepper Ann, la serie televisiva di Hercules, Toy Story 2, Lilly e il Vagabondo 2 e tanti altri ancora. È anche apparsa nei videogiochi Kingdom Hearts, Aladdin e A Bug's Life, tutti compatibili con gli standard richiesti da Disney.