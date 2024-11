Instagram ha risolto un problema fastidioso che cambiava il video in visione appena aperta l'app

Instagram ha recentemente rimosso uno dei comportamenti più frustranti della sua app, eliminando il cosiddetto "rug pull," ovvero quella fastidiosa sostituzione del video in riproduzione con nuovi contenuti appena l'utente apriva l'applicazione. Secondo quanto dichiarato da Adam Mosseri, capo di Instagram, durante una sessione AMA (Ask Me Anything) su Instagram Stories, la piattaforma smetterà ora di interrompere i video già caricati per mostrare contenuti aggiornati. Questa modifica, implementata per migliorare l'esperienza di navigazione, risponde a uno dei principali feedback negativi ricevuti dagli utenti, che lamentavano l'interruzione del contenuto visualizzato proprio mentre iniziavano a interagirci.