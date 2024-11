Dopo 36 anni, escono così tanti giochi per Mega Drive che è nato un sito per tracciarli

Era l'ottobre del 1988 quando il Sega Mega Drive / Genesis fu lanciato in Giappone . Da allora sono passati ben 36 anni, ma molti studi o autori indipendenti continuano a pubblicare giochi per la console a 16-bit di SEGA, mostrando la loro passione per quella grande macchina. Ne pubblicano così tanti, in realtà, da aver portato alla nascita di un sito atto a tracciarli tutti . A occuparsene è stata la giornalista Mollie L Patterson, che ha lanciato l'utilissimo Mega Drive Tracker .

Un sito utile

"Incredibilmente, a 35 anni dal suo lancio negli Stati Uniti, ci sono così tanti nuovi giochi in arrivo per Sega Genesis che può essere difficile tenerne traccia", ha scritto la Patterson in un post su BlueSky. "Ora non dovete più farlo! Ho lanciato Mega Drive Tracker, un sito che cataloga tutte le nuove uscite in formato fisico per la console a 16 bit di Sega".

Unbelievably, 35 years after its US launch, there are enough new games coming for the Sega Genesis that it can be hard to keep track. Now, you don't have to! I've launched the Mega Drive Tracker, a site that catalogs all the new physical releases coming to Sega's 16-bit console. md.restartmag.com [image or embed] — Mollie L Patterson (@mollipen.bsky.social) 4 novembre 2024 alle ore 19:05

Come avete potuto leggere, la Patterson si dedica essenzialmente ai giochi che vengono pubblicati su cartuccia. Quindi su Mega Drive Tracker possiamo leggere dei titoli in arrivo, possiamo apprendere se si tratta di nuove uscite o di ristampe. "Riproduzioni non autorizzate, port realizzati dai fan o home-brew o uscite solo digitali non vengono prese in considerazione".

Cliccando su ogni gioco si ottengono alcune informazioni di base, come genere, data di uscita e sito web ufficiale, nonché qualsiasi comunicato stampa che sia stato pubblicato in merito. Insomma, pare che il retrogaming stia crescendo sempre di più, con tanti progetti dedicati agli appassionati.