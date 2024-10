Instagram e Spotify si alleano: sarà possibile ascoltare le canzone scoperte sul social con pochi tap

Per far funzionare questa funzione, gli utenti devono collegare i propri account Spotify a Instagram . Una volta collegati, ogni canzone aggiunta apparirà nella playlist Brani che ti piacciono e nella scheda "La tua libreria". Questa esperienza sarà disponibile sia per gli utenti iOS che Android.

Il motivo dietro l'integrazione

Secondo Spotify, la nuova integrazione è pensata per offrire un'esperienza più articolata tra artisti e fan. L'azienda ha dichiarato: "Siamo entusiasti di svelare questa nuova integrazione con Instagram che rende ancora più semplice aggiungere canzoni alla propria libreria musicale da un post o una Storia con un semplice tap."

La collaborazione tra le due azienda va avanti da tempo.

Questa nuova funzionalità si inserisce in un contesto di crescente integrazione tra piattaforme social e servizi di streaming musicale. TikTok, ad esempio, offre già una funzione simile, che consente agli utenti di aggiungere brani a Spotify, Apple Music e Amazon Music.

La nuova funzione per aggiungere brani a Spotify direttamente da Instagram è attualmente in fase di distribuzione a livello globale. Per utilizzarla, gli utenti devono avere installato l'ultima versione di entrambe le app sui loro dispositivi. Non è l'unica novità recente legata alla piattaforma di Spotify, considerato che qualche giorno fa ha iniziato a inserire i video musicali all'interno della propria app per combattere la supremazia per le videoclip di YouTube.