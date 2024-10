Puntuale come ogni anno, a ottobre torna l'appuntamento con i ballerini di Just Dance, alla scoperta di nuove canzoni e coreografie con cui tirar fuori il proprio estro da soli o in compagnia. Dopo il revamp della serie nel 2023, Just Dance si è attestata come piattaforma che propone novità incrementali, senza sconvolgere la formula: ecco che arriva un'ottima selezione di quaranta canzoni ad arricchire la playlist, ridotta nell'edizione 2023 con il drammatico taglio dei brani disponibili in abbonamento - da cui personalmente non ci siamo ancora ripresi, a dirla tutta - che aveva trasformato Just Dance Unlimited in Just Dance +.

In questi due anni, molti pezzi tagliati sono tornati in veste rinnovata e sono disponibili nell'abbonamento a Just Dance +, ma a questo punto è giusto interrogarsi sull'approccio conservativo di Ubisoft nelle due ultime edizioni, piuttosto povere di novità di spessore. La collaborazione con Ariana Grande in Just Dance 2025 Edition farà certamente felici i fan della cantante, ma non fa venir meno la sensazione che Ubisoft stia investendo sempre meno su un prodotto storico ormai giunto alla sedicesima edizione.