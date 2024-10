In arrivo la traduzione in italiano di Just a To the Moon Series Beach Episode

Freebird Games ha annunciato che sta per arrivare la traduzione in italiano di Just a To the Moon Series Beach Episode, l'ultimo capitolo della serie To The Moon pubblicato circa un mese fa, per la gioia di chi non parla la lingua inglese o le altre supportate dal gioco. Più precisamente, oggi è stata lanciata la traduzione in polacco, con l'annuncio dell'arrivo in futuro di altre traduzioni, tra le quali quella nella nostra lingua (e il coreano).

La traduzione in italiano è in realtà già conclusa e in fase di editing, quindi possiamo attenderla a breve, ma, come detto, ci sono anche altre lingue in lavorazione.