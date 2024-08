Lo strano Just A To the Moon Series Beach Episode ha una data d'uscita ufficiale

Freebird Games ha annunciato la data d'uscita ufficiale dello strano Just A To the Moon Series Beach Episode: il 20 settembre 2024 . Il gioco è attualmente previsto soltanto per PC (sarà lanciato su Steam), ma non è escluso che in futuro possa arrivare su altre piattaforme, come successo ai capitoli precedenti della serie.

Un capitolo breve

Prendiamo l'inizio della descrizione ufficiale: "L'episodio sulla spiaggia (TM) di To the Moon, Finding Paradise e Impostor Factory

O forse no?

Una vacanza piena di morti?

...Sì, tecnicamente è così. "Just A To the Moon Series Beach Episode" è esattamente quello che dice di essere: un episodio sulla spiaggia della serie To the Moon."

Il che non ci chiarisce molto, sinceramente. Il passaggio successivo svela qualcosa di più: "Preparatevi per una nuova breve avventura in cui l'equipaggio di SigCorp. parte per una vacanza di un giorno tutto incluso al Golden Lobster Hotel & Resort! Pare che sia il massimo che l'azienda è disposta a sborsare. ¯\_(ツ)_/¯" Siamo in vacanza, insomma, insieme "a volti familiari di To the Moon, Finding Paradise e Impostor Factory" in un'avventura narrativa piena di minigiochi, misteri e relax. Tutto splendido, se non fosse che "la maggior parte dei personaggi dovrebbe già essere morta."

Insomma, ci sarà sicuramente un mistero di qualche sorta da risolvere. Per scoprire quale non ci resta che attendere il 20 settembre, quando Just A To the Moon Series Beach Episode sarà disponibile.