Just a To the Moon Series Beach Episode ha ottenuto la traduzione in italiano

Lo studio di sviluppo Freebird Games ha annunciato la disponibilità della lingua italiana per Just a To the Moon Series Beach Episode , l'ultimo capitolo pubblicato della serie To the Moon . La traduzione nella nostra lingua è stata lanciata insieme a quella in spagnolo, e rende fruibile il gioco anche ai nostri connazionali che non conoscono l'inglese. Nemmeno a dirlo si tratta di un aggiornamento gratuito, che sarà scaricato in automatico.

Il team della traduzione

A occuparsi della traduzione in italiano sono stati: Fabiola "Fabs" Fabretti, Gabriele D'Adamio e Luca Lucathegreat Pirilli e, come spiegato dallo stringato annuncio ufficiale: "Le traduzioni in italiano e spagnolo per il Beach Episode di To the Moon sono ora disponibili nel menu di selezione lingua della schermata principale! d-(' ' d-) Speriamo che vi piacciano!"

Una delle scene di Just a To the Moon Series Beach Episode

Nell'annuncio possiamo leggere anche che a breve saranno lanciate altre lingue.

Come accennato, Just a To the Moon Series Beach Episode è l'ultimo episodio della celebre serie di avventure narrative To The Moon, che dietro a un'apparente leggerezza nasconde una profonda malinconia. Senza svelarvi troppo, diciamo che dà una conclusione alla storia della Dr. Rosalene e del Dr. Watts.

In realtà è già stato annunciato un seguito, The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG, che però sarà completamente diverso per struttura e genere e che non sappiamo come andrà a inserirsi nella storia raccontata finora.