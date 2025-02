Mouthwashing ha venduto davvero bene e si preparara a inquietare anche PS5 e Nintendo Switch

Denti puliti

"Venite qui, radunatevi, oggi abbiamo un messaggio per voi tutti." Ha esordito il post ufficiale su Steam con la notizia. "E questo messaggio è di sincera, incredibile gratitudine. A quanto pare, Mouthwashing ha superato le 500.000 copie vendute, il che ci sembra più surreale di qualsiasi strana psicosi. Davvero, siete tutti incredibili e siamo estremamente grati che abbiate preso parte a questo doloroso viaggio e, a nome di tutti quelli di Wrong Organ e CR Channel, vogliamo dirvi

GRAZIE

Anche se non possiamo condividere nessuna torta con voi, sentitevi liberi di farne una per conto vostro e condividerla con noi, però. Quello che possiamo condividere sono alcune notizie su cosa riserva il futuro per Mouthwashing."

Le edizioni fisiche di Mouthwashing

Di quale futuro si parla? Ma dell'arrivo su console, naturalmente. Mouthwashing sarà pubblicato su PS5 e Nintendo Switch nel corso del 2025, sia in formato digitale che fisico. Le edizioni fisiche saranno curate da Fangamer.

"Ma non è tutto: lanceremo anche del merchandising di Mouthwashing come abbigliamento, peluche, vinili e altro ancora, sempre in collaborazione con Fangamer e sempre entro la fine dell'anno." Insomma, presto potrete riempire la vostra vita di Mouthwashing in diversi modi.

Nel frattempo potete giocarci su PC o leggere la nostra recensione.