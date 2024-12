Mouthwashing ha venduto davvero bene, come svelato dallo sviluppatore

Ultimamente siamo abituati a parlare di risultati non proprio esaltanti per le avventure narrative, genere calato un po' nell'interesse del pubblico negli ultimi anni per vari motivi. Fa quindi piacere segnalare che l'avventura indipendente in prima persona Mouthwashing ha venduto ben 300.000 copie , come svelato da Wrong Organ, lo studio di sviluppo, in un post pieno di entusiasmo pubblicato su Steam.

Un successo enorme

Considerando che parliamo di un team piccolissimo, si tratta di un ottimo risultato, che fa ben sperare per i progetti futuri dello stesso. "A essere sinceri con tutti voi, questo è un traguardo che non avremmo mai immaginato di raggiungere." Ha esordito il messaggio con l'annuncio. "Più di un quarto di milione di copie vendute: un risultato su cui facevamo battute. E ora che siamo qui, davvero, non possiamo ringraziarvi abbastanza per aver reso tutto questo possibile."

Quindi, come ulteriore forma di ringraziamento, sono stati pubblicati alcuni artwork realizzati dalla comunità, alcuni dei quali davvero ben fatti. In questa pagina potete vederne uno, quello usato per la copertina, creato da Columbo.

Mouthwashing racconta la disperazione della ciurma di una nave spaziale cargo che trasporta colluttorio, finita su di un remoto pianeta a causa di un incidente avvenuto nello spazio. L'ambiente non è adatto alla sopravvivenza e l'unica cosa che possono fare è aspettare e consumare le poche risorse a loro disposizione, compresa l'enorme quantità di colluttorio che stavano trasportando, in una discesa nella follia che non lascia scampo, nemmeno al giocatore, come raccontato nella nostra recensione.