C'è un problema con il gioco gratis di oggi su Epic Games Store?

Diversi utenti stanno segnalando un problema con il gioco gratis di oggi su Epic Games Store: durante le operazioni di riscatto di Hot Wheels Unleashed, il sito restituisce un messaggio che recita: "Spiacenti, sei stato bloccato - non puoi accedere a store.epicgames.com."

L'avviso impedisce di fatto il completamento della transazione e dunque l'ottenimento del divertente gioco di guida arcade sviluppato da Milestone, che in teoria potrà essere riscattato solo fino alle 17.00 di domani, 28 dicembre.

Le pagine del supporto tecnico di Epic Games parlano di "indagini in corso" al fine di individuare l'origine di questo inconveniente e porvi rimedio, specificando che eventuali richieste subiranno inevitabilmente dei ritardi nella lavorazione.

Sembra peraltro che il problema vada al di là delle operazioni di riscatto del gioco gratis e riguardi anche i normali acquisti sulla piattaforma: decisamente il momento sbagliato per un evento simile, visto che gran parte del personale è in ferie per Natale.