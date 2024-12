Epic Games Store regala giochi tutti i giorni, che sono misteriosi fino al momento dello sblocco

Come avviene ormai da qualche anno a questa parte, per le feste di Natale, e i suoi saldi collegati, Epic Games Store ha iniziato a regalare giochi su base giornaliera , tenendoli misteriosi fino al momento dello sblocco . Quindi sappiamo che domani alle 17:00 attiverà un nuovo regalo, che andrà a sostituire quello attuale, Vampire Survivors , disponibile per sole 24 ore dalle 17:00 di oggi 19 dicembre.

Gioco misterioso

In questo momento è impossibile dire quale gioco si nasconda dietro al pacco regalo del gioco misterioso che campeggia nella home page del negozio. Qualche anno fa Epic Games Store creava decorazioni a tema, che però venivano individuate nel giro di pochi minuti dai videogiocatori, quindi ha smesso. Non ci resta che aspettare e stare a vedere, come si suol dire in questi casi.

Non è la prima volta che Epic Games regala un gioco al giorno

Nel frattempo il negozio offre davvero moltissimi sconti e offerte, che saranno attivi fino al 9 gennaio 2025. Oltre agli sconti sui giochi, viene garantito il recupero del 10% su quanto speso, che viene aggiunto al saldo delle ricompense. Epic Games specifica che il saldo ricompense può essere selezionato al momento del pagamento per essere applicato come sconto per i prossimi acquisti idonei. Le ricompense sono finanziate da Epic e non incidono sulle quote date agli sviluppatori, che rimangono dell'88%/12% e vengono comunque calcolate sul prezzo del gioco.

Per scorrere tutte le offerte delle feste, non vi resta che visitare la pagina ufficiale del negozio.