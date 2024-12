GOG sta regalando un nuovo gioco pieno di testosterone per i suoi saldi invernali

Da qualche giorno GOG ha lanciato i suoi saldi invernali, che tra sconti e offerte prevedono anche dei giochi in regalo. Quello di oggi è il testosteronico Chicken Assassin: Reloaded. Non è recentissimo, ma può ancora dire la sua in un mondo che ha sicuramente bisogno di un pollo guerriero. Stiamo parlando di un gioco di ruolo d'azione 2D pieno di umorismo da pollaio e di nemici da massacrare. Come dirgli di no, visto che oltretutto è gratis?

Parlando di saldi, i giochi in offerta sono migliaia, alcuni con degli sconti imporantissimi. Parliamo di titoli il cui prezzo viene tagliato fino al 95%. In certi casi non sono regalati, ma poco ci manca, come in quello di XCOM 2, che potete prendere per 2,49 euro, invece di 49,99 euro (-95%), o quello di Everspace che viene via per 0,99 euro, invece di 19,99 euro (-95%) o ancora di Arkanoid: Eternal Battle, acquistabile per soli 0,89 euro invece di 9,99 euro (-91%).