Le nuove immagini di Samsung Galaxy S25 Plus svelano alcuni dettagli interessanti

Manca ormai sempre meno al lancio dell'attesissima nuova serie Samsung Galaxy S25 , previsto per il mese di gennaio 2025. Nel frattempo, alcune immagini inedite di Samsung Galaxy S25 Plus trapelate nel web svelerebbero diversi dettagli interessanti di questo specifico modello: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy S25+: alcune novità in arrivo

Un leak delle ultime ore mostrerebbe nei minimi dettagli il modello Samsung Galaxy S25 Plus. L'utente Jukanlosreve avrebbe infatti pubblicato sul social network X alcuni scatti del nuovo modello di smartphone: le foto in questione suggerirebbero pochi cambiamenti sostanziali rispetto alle precedenti generazioni della serie Samsung Galaxy, confermando un trend piuttosto conservativo della compagnia che dura ormai da anni.

Samsung Galaxy S25 Plus e il presunto nuovo tasto

I cambiamenti più evidenti riguarderebbero nello specifico il modulo fotocamere, con la presenza di anelli attorno ai sensori della fotocamera posteriore piuttosto diversi da quanto visto su Samsung Galaxy S24. A questo si aggiungerebbe poi la presenza di un tasto aggiuntivo a forma di pillola, poco sotto il tasto per l'accensione. Non conosciamo al momento le funzionalità di questo nuovo pulsante, che potrebbe verosimilmente essere utilizzato per la regolazione immediata della fotocamera, sulla falsariga di quanto già visto con il tasto Controllo Fotocamera sul recente iPhone 16. Tra le specifiche attese per il nuovo modello ricordiamo inoltre un display da 6,7 pollici di diagonale e il chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, alimentato da una batteria da 4900 mAh di capacità.