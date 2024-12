Il team di Indiana Jones e l'Antico Cerchio lavora ai contenuti post-lancio e a nuovi progetti

Il content creator Klobrille, noto per essere spesso al corrente di informazioni dietro lo sviluppo dei titoli Xbox, ha riportato che MachineGames è attualmente al lavoro sui contenuti post-lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Fra questi, come già sappiamo, c'è l'espansione The Order of Giants, che tuttavia è ancora avvolta dal mistero, fatta eccezione per le parole pronunciate qualche settimana fa dal lead narrative designer Tommy Tordsson Bjor.

"Tutto ciò che posso dire è che esploreremo alcune delle leggende di cui avete appreso durante le sequenze in Vaticano e scopriremo qualcosa in merito alla storia nascosta di Roma: sarà un'avventura entusiasmante, degna di Indiana Jones!", ha detto il narrative designer.

The Order of Giants sarà l'unica espansione in arrivo per Indiana Jones e l'Antico Cerchio? Non è dato saperlo, ma immaginiamo che il lancio del pacchetto possa avvenire in concomitanza con il debutto del gioco su PS5, la prossima primavera.