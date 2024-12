Indiana Jones e l'Antico Cerchio trionfa nel trailer con i riconoscimenti della stampa

Il trailer con i riconoscimenti della stampa per Indiana Jones e l'Antico Cerchio sottolinea il grande entusiasmo con cui il gioco sviluppato da MachineGames è stato accolto dalla critica, in questo caso con particolare riferimento alle testate italiane.

Disponibile fin da subito e senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Game Pass su Xbox Series X|S e PC, Indiana Jones e l'Antico Cerchio sembra aver catturato in maniera perfetta la filosofia e le atmosfere della celebre saga cinematografica con Harrison Ford, trasportandole brillantemente in un videogioco.

Le opinioni espresse dalla stampa in tal senso, anche a livello internazionale, lasciano poco spazio ai dubbi: la pur ambiziosa operazione portata avanti da Bethesda si è conclusa con uno straordinario successo che, si spera, verrà premiato anche sul piano commerciale fra acquisti e nuovi abbonamenti: da questo punto di vista i primi numeri sembrano senz'altro promettenti.