L'IA potrebbe far abbassare il prezzo dei TV OLED: LG annuncia un nuovo sistema per ottimizzare la produzione

LG Display ha annunciato l'implementazione di un innovativo sistema di intelligenza artificiale nelle sue linee di produzione OLED. Questa tecnologia promette di rivoluzionare il processo produttivo, garantendo maggiore efficienza, velocità e precisione.

Il sistema di IA si base sulla raccolta e analisi in tempo reale una mole impressionante di dati provenienti dalle diverse fasi di produzione. Attraverso algoritmi sofisticati, è in grado di identificare eventuali anomalie e inviare notifiche immediate agli operatori, suggerendo persino possibili soluzioni.