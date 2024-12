NieR: Automata e NieR: Replicant arrivano su GeForce Now

Il Natale è alle porte e il servizio di cloud gaming in abbonamento GeForce Now di Nvidia , ha deciso di fare una sorpresa ai suoi utenti per festeggiare l'arrivo di Babbo Natale nelle case: questa settimana il catalogo viene arricchito da 4 nuovi giochi, tra i quali Zenless Zone Zero dell'HoYoverse, reso disponibile in concomitanza con l'aggiornamento 1.4 "A Storm of Falling Stars", e i capolavori firmati Square Enix: NieR: Automata e NieR Replicant ver.1.22474487139...

Tutti al CES

Inoltre, gli utenti GeForce Now avranno l'opportunità di accedere a uno stadio virtuale per assistere al keynote d'apertura del CES, presentato dal fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, lunedì 6 gennaio, quando probabilmente presenterà le nuove GeForce RTX della famiglia 50XX e, in generale, svelerà tutte le novità in arrivo dalla compagnia che dirige. Maggiori informazioni in merito saranno date nei prossimi giorni.

NieR: Automata e NieR Replicant ver.1.22474487139... in particolare sono sono due giochi d'azione di culto, con dietro l'amatissimo Yoko Taro. NieR: Automata catapulta il giocatore in una guerra senza fine tra androidi e macchine, unendo azione frenetica a una trama profonda e provocatoria. NieR Replicant ver.1.22474487139... racconta la missione di un fratello devoto pronto a tutto per salvare sua sorella, mentre scopre segreti inquietanti che mettono in discussione la stessa essenza dell'umanità.

Vediamo l'elenco completo dei giochi aggiunti al servizio: