La seconda parte del cross-over tra Killzone ed Helldivers 2 sarà completamente gratuita

La capitolazione

"Nello spirito delle feste, e in base ai vostri feedback, abbiamo deciso di regalare a tutti la prossima metà del cross-over tra KillZone ed Helldivers 2. Buone feste da Arrowhead e dai nostri amici di Guerrilla." ha scritto Pilestedt su X.

Come già riportato, i giocatori non hanno gradito i prezzi dei contenuti di Killzone, di cui Arrowhead si è presa la piena responsabilità, per voce del CEO Shams Jorjani. Purtroppo anche le parole dell'uomo sono state aspramente criticate. In particolare ai giocatori non è piaciuto quando ha detto: "In secondo luogo, è facoltativo: più ne vendiamo, più roba tipo Illuminate possiamo continuare a rilasciare gratuitamente", con tanti gli hanno fatto notare eh Helldivers 2 è un gioco a pagamento.

Ma qual era il problema? Semplice: la nuova armatura costa 500 Supercrediti, il nuovo mantello 310 Supercrediti, il nuovo elmo 310 Supercrediti e il nuovo fucile d'assalto costa 615 Supercrediti. Inoltre, agli utenti sono stati dati solo cinque giorni per sbloccarli. Nel negozio di gioco si possono acquistare 1.000 Supercrediti per 9,99 euro, di solito sufficienti per acquistare un Warbond (un pass stagionale). Parliamo quindi di una spesa complessiva di poco meno di 20 euro per avere tutto. Considerando che anche gli oggetti che saranno regalati dovevano essere a pagamento, per averli tutti senza doversi chiudere cinque giorni con Helldivers 2, si sarebbe dovuto spendere molto di più.