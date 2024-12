Tenete la vostra carta di credito, perché sono iniziati i Saldi invernali di Steam, con votazioni per il GOTY

Cosa sarebbe il Natale senza i Saldi invernali di Steam? Puntuali come un orologio svizzero, Gabe Newell e i suoi hanno attivato quella che da molti viene ormai considerata una tradizione irrinunciabile delle feste, come il torrone e il panettone.

Come sempre in questi casi è davvero difficile dare dei consigli, perché i giochi in offerta sono tantissimi e solo voi e la vostra carta di credito sapere cosa fare. Di nostro ripetiamo l'ovvio, ossia che è cosa buona e giusta partire dalla lista dei desideri, dove avete stipato i titoli che vi interesserebbe giocare, ma che non avete acquistato a prezzo pieno (o nel corso di altri periodi di saldi) per motivi vostri.

I saldi invernali di Steam andranno avanti per quasi tutto il periodo festivo, terminando il 2 gennaio 2025 alle ore 19:00. Quindi avete tempo per fare le vostre valutazioni.