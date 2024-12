Sonic the Hedgehog 4 è già in lavorazione e ha un anno di uscita, mentre il terzo è appena arrivato al cinema

Sonic The Hedgehog 3 sta per sbarcare nei cinema, ma Paramount Pictures starebbe già lavorando a Sonic the Hedgehog 4, con l'uscita del film che sarebbe prevista per la primavera del 2027. La notizia arriva in attesa del debutto del terzo film questo venerdì, con stime di incassi tra i 55 e i 60 milioni di dollari nel primo fine settimana in USA, dove sarà proiettato in 3.800 cinema.