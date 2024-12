Instagram rivela strumenti di editing AI per trasformare completamente i video

Instagram ha annunciato una nuova funzione di editing video basata sull'intelligenza artificiale generativa, prevista per il prossimo anno. Grazie al modello Movie Gen AI di Meta, questa tecnologia permetterà agli utenti di modificare quasi ogni aspetto dei loro video utilizzando semplici comandi testuali. L'obiettivo è fornire strumenti avanzati per trasformare i contenuti senza richiedere competenze tecniche complesse.

Modifiche in tempo reale

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha mostrato un'anteprima delle capacità di questa tecnologia. I video dimostrativi includono trasformazioni spettacolari: Mosseri appare in diversi outfit, sfondi virtuali e persino come un pupazzo di stoffa. Modifiche più sottili, come l'aggiunta di oggetti specifici o dettagli, sono state integrate senza distorcere il resto del video, anche durante movimenti rapidi. Tuttavia, queste clip durano solo pochi secondi e non rappresentano ancora un test completo della funzionalità.

Meta ha presentato il modello Movie Gen AI nell'ottobre scorso, posizionandosi come concorrente diretto di tecnologie simili già sul mercato, come il modello Sora di OpenAI e Firefly Video di Adobe. Questi strumenti permettono l'editing video tramite testo e stanno già iniziando a trasformare il panorama creativo, come dimostrato dall'integrazione di Firefly Video in Premiere Pro. Instagram sarà la prima piattaforma a sfruttare Movie Gen AI, sottolineando l'impegno di Meta nell'innovare l'esperienza degli utenti.