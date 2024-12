Un leak svela il Lenovo ThinkBook Plus con display rollable: un laptop che potrebbe debuttare al CES 2025

Lenovo potrebbe portare una ventata di innovazione al CES 2025 con un laptop dotato di un display rollable. Le immagini condivise dal leaker Evan Blass rivelano un dispositivo che potrebbe essere il nuovo ThinkBook Plus di sesta generazione. Se confermate, queste indiscrezioni suggeriscono un prodotto capace di ridefinire l'idea di multitasking, grazie a uno schermo estensibile che offre spazio extra senza sacrificare portabilità e design. Sebbene Lenovo non abbia ancora confermato ufficialmente il progetto, il clamore intorno a questo leak rende il ThinkBook Plus uno dei prodotti più attesi della fiera.

Come funzionerebbe il display estensibile Secondo quanto mostrato nelle immagini trapelate, il display del ThinkBook Plus si estende verso l'alto, rivelando una porzione aggiuntiva dello schermo utile per diverse applicazioni. Questa soluzione si presta particolarmente al multitasking: un'immagine mostra un video YouTube riprodotto nella parte inferiore del display, mentre nella sezione superiore è possibile visualizzare una presentazione o un documento. Si tratta di un approccio innovativo che punta a ottimizzare l'uso dello spazio senza compromettere l'ergonomia del dispositivo, promettendo una maggiore produttività per professionisti e studenti. Un dettaglio frontale del laptop. Il concept di laptop rollable non è nuovo per Lenovo: già nel 2023, l'azienda aveva presentato un prototipo con uno schermo estensibile durante un evento dedicato. Tuttavia, le immagini di Blass suggeriscono che il design sia stato ulteriormente perfezionato, avvicinandolo a un prodotto pronto per il mercato. Questo presunto ThinkBook Plus potrebbe rappresentare una risposta alle esigenze di un'utenza sempre più mobile, offrendo uno strumento versatile e innovativo per il lavoro e l'intrattenimento. Con un design che combina funzionalità e compattezza, il laptop rollable potrebbe trovare spazio in molteplici contesti d'uso.