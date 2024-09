Lenovo, tutti gli annunci dall'IFA 2024 tra prototipi ed IA

Lenovo ha annunciato le sue nuove soluzioni al Lenovo Innovation World 2024 in corrispondenza di IFA 2024. La società ha svelato una serie di dispositivi PC IA, tra cui laptop ThinkPad, ThinkBook, Yoga e IdeaPad, progettati per trasformare le esperienze degli utenti business e consumer.

Nel segmento commerciale, Lenovo ha introdotto il ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Edizione Aura, un notebook aziendale all'avanguardia sviluppato in collaborazione con Intel. Questo dispositivo è dotato della tecnologia Intel Core Ultra, che offre funzionalità di intelligenza artificiale e un design incentrato sull'utente. La serie Lenovo Aura Edition include funzionalità innovative come Smart Mode, Smart Share e Smart Care.

Lenovo ThinkPad X1

Parallelamente, Lenovo ha presentato il ThinkPad T14s Gen 6 AMD e il ThinkBook 16 Gen 7+ alimentato da processori AMD Ryzen AI. Inoltre, Lenovo ha presentato il ThinkBook 16 Gen 7, dotato del processore Snapdragon X Plus a 8 core.

Lenovo ThinkBook 16 Gen 7+

Lenovo ha anche annunciato AI PC Fast Start, una soluzione progettata per aiutare le aziende a passare rapidamente a dispositivi predisposti per l'intelligenza artificiale. Lenovo ha presentato anche il PC Lenovo Auto Twist AI, un proof-of-concept che ridefinisce l'interazione dell'utente con l'automazione intelligente e l'intelligenza artificiale.

Per il segmento consumer, Lenovo ha introdotto una serie di nuovi laptop con caratteristiche differenti. Il Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (15, 9"), sviluppato in collaborazione con Intel, rappresenta l'apice del design premium e della tecnologia innovativa. Il Lenovo Yoga Pro 7 (14, 9"), alimentato dal processore AMD Ryzen AI 9, è fatto su misura per i creatori di contenuti e i professionisti che richiedono potenti capacità multitasking e creative.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Lenovo IdeaPad Slim 5x (14, 9") e IdeaPad 5x 2-in-1 (14, 9") ampliano ulteriormente l'offerta AI di Lenovo per gli utenti mainstream. Lenovo amplia ulteriormente il suo portafoglio di laptop IdeaPad con i modelli IdeaPad Slim 5 da 15" e 13", entrambi alimentati da processori AMD Ryzen serie 7000.

IdeaPad 5x 2-in-1

L'azienda ha presentato inoltre Lenovo Creator Zone, una suite software basata sull'intelligenza artificiale con un modello di Stable Diffusion 3, che consente ai creatori di utilizzare il linguaggio naturale e le immagini per generare e modificare contenuti.

Durante la presentazione dei nuovi prodotti, Lenovo ha mostrato il suo nuovo e innovativo Global Retail Design Language, un progetto strategico realizzato per trasformare l'esperienza cliente nei negozi fisici. Ha annunciato inoltre che diventerà Global Partner della Formula 1 a partire dal 2025, e Motorola sarà Global Smartphone Partner.

Ma l'annuncio più particolare è stato senza dubbio un prototipo, ovvero un laptop che segue la nostra voce e che dovremmo vedere dal vivo nella giornata di domani. Nell'attesa diteci, che cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto, mentre qui trovate tutti gli annunci dall'IFA 2024 di ASUS, tra cui un NUC con un misterioso tasto Copilot AI