Un laptop che segue la nostra voce: Lenovo presenta Auto Twist AI PC a IFA 2024

Lenovo ha nuovamente sorpreso il mondo della tecnologia con un concept di laptop rivoluzionario. L'Auto Twist AI PC, presentato all'IFA 2024, è dotato di una cerniera motorizzata che gli permette di ruotare lo schermo per seguire i movimenti dell'utente e di trasformarsi in diverse modalità in risposta a comandi vocali.

L'Auto Twist AI rappresenta un'evoluzione del concetto di laptop convertibile, presente sul mercato da oltre 20 anni. La maggior parte dei laptop 2-in-1 attuali dispone di cerniere a 360 gradi che consentono di ripiegare lo schermo all'indietro, trasformando il dispositivo in un tablet. L'Auto Twist AI, invece, si basa su una cerniera centrale motorizzata che permette al laptop di ruotare e ripiegarsi su se stesso.

Il concept di Lenovo Auto Twist AI PC

Il concept di Lenovo ha dimostrato di rispondere ai comandi vocali in modo rapido, anche se la trasformazione fisica richiede ancora qualche secondo. La funzione di tracciamento del volto, che permette allo schermo di seguire l'utente mentre si muove, si è rivelata particolarmente utile durante le videochiamate.

Sebbene l'Auto Twist AI sia ancora un concept, Lenovo sta esplorando le potenziali applicazioni di questa tecnologia. Il laptop potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le persone con difficoltà motorie, che potrebbero avere difficoltà a trasformare manualmente un laptop convertibile tradizionale. Inoltre, la possibilità di controllare il dispositivo con comandi vocali potrebbe aprire nuove opportunità in termini di accessibilità.

Voi che cosa ne pensate di questa idea? La ritenete funzionale o lo reputate un semplice gimmick? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e non dimenticate di continuare a seguirci durante l'IFA 2024 anche sui nostri canali social: nelle prossime ore, infatti, arriveranno nuovi contenuti direttamente dalla fiera e potrete vedere in azione concept particolari come questo Lenovo o Acer Predator Project DualPlay, un portatile da gioco con controller estraibile che abbiamo provato proprio a Berlino.